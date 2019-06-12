Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’ yazılı çizgi çalışması Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok bölgesindeki cadde ve ana yollarda ‘Önce Yaya’ yazılı çizgi çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok bölgesindeki cadde ve ana yollarda ‘Önce Yaya’ yazılı çizgi çalışması yapıldı.

Vatandaşların trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında trafik işaretleri, yaya geçitleri ve hız kesici alanlarında çalışmalar yapıldı. Bilecik İl Trafik Komisyonunda alınan karara göre sürücüler, belirlenen alanlarda önceliği yayalara vererek, daha güvenli ulaşım hizmeti sunmuş olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.