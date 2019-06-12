Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’ yazılı çizgi çalışması
Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok bölgesindeki cadde ve ana yollarda ‘Önce Yaya’ yazılı çizgi çalışması yapıldı.12 Haziran 2019 Çarşamba 13:23
Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok bölgesindeki cadde ve ana yollarda ‘Önce Yaya’ yazılı çizgi çalışması yapıldı.
Vatandaşların trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında trafik işaretleri, yaya geçitleri ve hız kesici alanlarında çalışmalar yapıldı. Bilecik İl Trafik Komisyonunda alınan karara göre sürücüler, belirlenen alanlarda önceliği yayalara vererek, daha güvenli ulaşım hizmeti sunmuş olacak.
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