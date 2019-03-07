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Bilecik Belediyesi’nden mezarlıktaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Bilecik Belediyesi, toprak kayması yaşanan Şehir Mezarlığı ile ilgili hazırlanacak raporun ardından yapılması gereken bütün tedbir ve çalışmaların yerine getirileceğini açıkladı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:32
Bilecik Belediyesi’nden mezarlıktaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Bilecik Belediyesi, toprak kayması yaşanan Şehir Mezarlığı ile ilgili hazırlanacak raporun ardından yapılması gereken bütün tedbir ve çalışmaların yerine getirileceğini açıkladı.


Bilecik Şehir Mezarlığındaki toprak kaymasına ilişkin basında çıkan haberler ile ilgili yapılan açıklamada, “Bilecik Şehir Mezarlığında heyelan oluştuğu ve buna ilişkin mezar kaymalarının olduğu şeklinde haberler basında yer almaktadır. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda olacaktır. Bilecik Şehir Mezarlığındaki toprak kaymasını önlemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Fore kazık çalışması, söz konusu haberlerde belirtildiği şekliyle Bilecik Belediyesi tarafından değil Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bilecik Belediyesi olarak söz konusu alandaki heyelan durumu, uzun zamandır yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden uzman bir heyet ile Belediyemiz Teknik Birim memurları tarafından söz konusu alanda gerekli incelemeler yapıldı. Aynı zamanda ilimiz Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da ayrı bir inceleme yapıldı. Buna ilişkin durumu gösterir raporların hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Raporların tamamlanması ile ilgili meydana gelen durum hakkında vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Ayrıca raporlar ışığında yapılması gereken bütün tedbir ve çalışmalar yerine getirilecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirginliğe düşmemesini önemle belirtmek istiyor, kamuoyunu bilgilendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:32
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