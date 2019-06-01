Bilecik Belediyesi’nden mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şehir içinde rahat bir ulaşım hizmeti alması için arife günü ve bayramın birinci günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Vatandaşları birçok güzel hizmet ile buluşturan Bilecik Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunacak. Buna göre vatandaşlar, arife günü ve bayramın birinci günü saat 14.00 ile 17.30 saatleri arasında Kültür Sitesi üzerinden mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkanı bulacak.