Bilecik Belediyesi’nden kandil simidi ve lokum ikramı

Bilecik Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla kentte bulunan camilerden namaz çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramı yapıldı.

Belediye Başkanı Nihat Can, Şerifpaşa Camisinde namazdan çıkan çocuklara ve cami cemaatine kandil simidi ve lokum ikram etti. Bilecik Belediyesi tarafından uzun yıllardır sürdürülen güzel bir geleneği devam ettirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, “Belediyemizin mübarek gün ve gecelerde vatandaşlarımıza ikram geleneğini elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz. Şerifpaşa Camimizde namazımızı eda ettikten sonra, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlarımıza kandil simidi ve ilimiz lezzetlerinden olan lokumlardan ikram ettik. Cenabı Allah bu gibi mübarek gün ve geceler hatırına ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam alemi arasındaki birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin. Dünyanın her yerinde sulh ve sükunu tesis etsin. İkramlarımızı ve dualarımızı kabul etsin” dedi.

Vatandaşlar da düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.