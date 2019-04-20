Bilecik Belediyesi’nden helva ikramı Bilecik Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Bilecik il genel meclis üyeleri, Bilecik Belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte halka helva ikramında bulundu. Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisler Çay Bahçesi önünde gerçekleştirilen ikram, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Semih Tuzak’ave belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan, Bilecik Belediyesi tarafından Orhangazi Camisinde namazlarını kılan vatandaşlara Berat Kandili dolayısıyla helva ikramı yapıldı.

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