Bilecik Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi için imzalar atıldı

Bilecik Belediyesi bünyesinde çalışan 44 kadrolu işçinin bir yıllık mali ve sosyal haklarına yönelik sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde Belediye Başkanı Nihat Can ve Hizmet İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Ahmet Özen, sözleşmeyi imzalayarak, belediye bünyesinde çalışan 44 kadrolu işçi için ücret ve diğer mali, sosyal haklarına yüzde 20 oranında zam yapılmış oldu. Belediye Başkanı Nihat Can imzalanan sözleşmenin, işçiler ve Bilecik için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bilecik Belediyesi olarak daima işçinin ve emekçinin yanında yer aldıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Nihat Can, “Bilecik Belediyesi ile yine belediyemiz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin üyesi olduğu tüm belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası-Hizmet İş arasında hazırlanan 1 yıllık toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Öncelikle yaptığımız sözleşmenin; işçi kardeşlerimize, Belediye Başkanlığımıza ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçmiş hayatında uzun yıllar işçilik yapan biri olarak her zaman işçi kardeşlerimizin yanındayız ve emeklerine saygımız çok büyük. Bu anlamda Belediye Başkanlığımızın da imkan ve bütçesini baz alarak, belediyemiz bünyesinde çalışan 44 kadrolu işçi kardeşimize; ücret ve diğer mali, sosyal haklarına yüzde 20 oranında zam yaptık. Sözleşmede yer alan bütün temsilcilere teşekkür ediyor, sözleşmenin tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Hizmet İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Ahmet Özen ise Belediye Başkanı Nihat Can’a katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, “Bizler 8 yıldır Bilecik Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Bu süre zarfında daha önceki Belediye Başkanımızda olduğu gibi şimdi de Belediye Başkanımız Nihat Can ile birlikte büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz sözleşme gayet iyi ve güzel bir sözleşme. Bundan dolayı da ben kendim ve arkadaşlarım adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da yine aynı bu şekilde uyum içinde olarak, şehrimiz ve ülkemiz için güzel çalışmalar gerçekleştiririz’’ şeklinde konuştu.