Bilecik Belediyesinde 17 müdürlükte değişiklikler oldu

Bilecik Belediyesinde 17 müdürlükte görev değişlikleri oldu.

31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde CHP’den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin, belediye bünyesinde 17 müdürlükte görev değişliğine gitti. Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Serkan Erdem’in Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirildi, yerine ise Mali Hizmetler Müdürlüğünde şef olarak görev yapan Mehmet Sarı’nın getirildi. Bilecik Belediyesinde Tesisler Müdürlüğünde Müdür Vekili olarak görev yapan Hakan Uygun Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bilgisayar işletmeni olarak görevlendirilirken, yerine Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Müdür Vekili K. Cengiz Toklucu Tesisler Müdürü atandı. Bilecik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Fatih Zeyhan’ın İtfaiye Müdürü olarak görevlendirilirken, yerine Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli tahsildar Cemal Temel’in Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili olarak atandı. Bilecik Belediyesi Basın, Yayın Halkla İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine arkeolog Umut Özdemir’in görevlendirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Müdür Vekili İsmail Cihan’ın Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak görevlendirildi. Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Özel Kalem Müdürlüğünde Müdür olarak görev yapan Serkan Bircan Mezarlıklar Müdürlüğüne tekniker olarak görevlendirilirken,Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne ise müdür vekili olarak Özkan Sözkesen atandı. Bilecik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde Müdür Vekili olarak görev yapan Dürdane K. Erhun, Zabıta Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görevlendirilirken, yerine Yazı İşleri Müdürlüğünde şef olarak görevli Nilgün Kardaş müdür vekili olarak atandı. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Erdem Tetik, Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminaline bilgisayar işletmeni olarak görevlendirilirken, yerine Mali Hizmetler Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni Ahmet Özbek görevlendirildi. Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görev yapan Sali Yılmaz ise, Zabıta Amir Vekili olarak görevlendirildi.