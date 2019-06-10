Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara verimli ve keyifli bir yaz mevsimi geçirmeleri için hazırlanan Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Her dönem binlerce çocuğun çeşitli spor dallarında eğitim aldığı Yaz Spor Okulları kurs kayıtlarını gerçekleştirmek isteyen veliler, Bilecik Belediyesi Danışma ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir.Gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde veliler, form doldurarak başvuruda bulunacaklar ve kurslar hakkında gerekli bütün bilgiyi alabileceklerdir.Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları, uzman öğreticiler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda; yüzme, tenis, basketbol ve futbol alanında eğitimler verilecek. Yüzme kursları için ücretsiz servis hizmetinin verileceği Yaz Spor Okulları kapsamında; 4 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar belirtilen alanlardaki kurslara kayıt yaptırarak, verimli bir yaz dönemi geçirebilecek. Kursların gerçekleştirileceği adresler ile tarih ve saatleri; vatandaşlara verilecek formlarda belirtilmiş olacaktır. Futbol, basketbol ve tenis ücreti 120 TL olurken yüzme kurs ücreti ise 215 TL olacaktır.Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme kursuna katılacak kursiyerlerin daha sağlıklı bir hizmet alması ve herhangi olumsuz bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için ilgili sağlık kuruluşlarından Sağlık Raporu beyan etmeleri gerekmektedir" denildi.