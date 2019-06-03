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Bilecik Belediyesi Ramazan Şenlikleri sona erdi

Bilecik Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen şenlikler sona erdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
Bilecik Belediyesi Ramazan Şenlikleri sona erdi

Bilecik Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen şenlikler sona erdi.


Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve geleneklerin tekrar hatırlatılmasında büyük işlevler gören Ramazan şenlikleri tamamlandı. Fasıl grubu konseri, meddah gösterisi, orta oyunu gösterileri, Hacivat ve Karagöz gösterileri, sihirbazlık gösterileri ile tiyatro ve konserler ile gerçekleştirilen ramazan şenliklerine vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi. Ramazan şenliklerinin son günü de halkımızla bir araya gelen Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, bir ay boyunca halkımıza hediye edilen bisiklet ve diğer ürünleri şanslı vatandaşlarımıza takdim etti.


"29 gün boyunca vatandaşlarımıza eski ramazan geleneklerini yaşattık"


Ramazan şenliklerinin büyük bir keyifle geçtiğini hatırlatan Belediye Başkanı Semih Şahin; ‘’Bilecik Belediyesi tarafından 29 gün boyunca vatandaşlarımıza eski gelenekleri yaşatan Ramazan şenliklerimiz büyük bir coşku ve heyecanla sona erdi. Bu önemli organizasyonda emeği olan bütün çalışma arkadaşlarıma, organizasyon ekibindeki değerli kardeşlerime ve gerek tiyatro oyunları gerek konserleri ile şenliklere renk katan bütün sanatçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Şenliklere büyük bir coşkuyla katılan ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Bilecik ve Bilecikliler her hizmetin en iyisine layıktır. Bileciklileri gülümsetmeye devam edeceğiz. Ramazan Bayramımız kutlu olsun" dedi.


Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, program sonunda, şenliklerde yer alan ekip üyelerine çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
  1. konser
  2. sanat

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