Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kazıcı göreve başladı
Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atanan Vedat Kazıcı göreve başladı.02 Ağustos 2019 Cuma 14:27
Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atanan Vedat Kazıcı göreve başladı.
Bilecik Gölpazarı ilçesinde CHP’den 2009-2019 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde belediyeye başkanlığını AK Parti’nin adayına kaptıran Vedat Kazıcı, Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atandı.
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