Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kazıcı göreve başladı Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atanan Vedat Kazıcı göreve başladı.

Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atanan Vedat Kazıcı göreve başladı.

Bilecik Gölpazarı ilçesinde CHP’den 2009-2019 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde belediyeye başkanlığını AK Parti’nin adayına kaptıran Vedat Kazıcı, Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atandı.

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