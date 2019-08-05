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Bilecik Belediye Mezbahası Kurban Bayramına hazır

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, belediye mezbahasının Kurban Bayramına hazır olduğunu söyledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:56
Bilecik Belediye Mezbahası Kurban Bayramına hazır

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, belediye mezbahasının Kurban Bayramına hazır olduğunu söyledi.


Kurban Bayramında vatandaşlara hizmet verecek olan mezbahanın tüm işlemleriyle bayrama hazır olduğunu belirten Avcı, son teknolojik imkanlarla donatılmış mezbahanın alanında uzman kişiler ile birlikte bayramda hizmet vereceğini kaydetti.


Kurban kesim fiyatları belirlendi


Mezbahada, kurban kesim fiyatlarının da belirlendiği bilgisini veren Veteriner Hekim Avcı, "Belediyemiz mezbahası gerek iç dizaynı gerek diğer hazırlıklar itibariyle kesim için tüm şartları taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramında vatandaşlara hizmet veren mezbahamız, bu yıl bütün yeterlilik belgeleri ve ekipmanları ile vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli bir hizmet verecek. Bununla birlikte kurban kesim fiyatları da belirlendi. Buna göre büyükbaş hayvan kesim ücreti 200 TL olurken, küçükbaş hayvan kesim fiyatı da 50 TL olacak" dedi.


Veteriner hekimlerden vatandaşlara uyarı


Veteriner Hekim Nedret Avcı açıklamasında ayrıca kurban edilecek hayvanların hem sağlık açısından hem de yaşı ve ibadete ilişkin durumu hakkında uyarıda bulunarak, "Kurban Bayramı dolayısıyla bizler Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak ilimizdeki kasap ve üreticilerin adreslerinde gerekli takip ve denetimleri yapıyoruz. Ancak bunlara ek olarak vatandaşlarımızın da hayvanları hem sağlığı açısından hem de yaşı ve ibadete uygunluğu açılarından dikkatli olmaları gerektiğini önemle belirtiyoruz. Hayvanların yaşı ve sağlığına vatandaşlarımızın dikkat etmeleri hem mali açıdan hem de yapacakları ibadet açısından büyük önem taşımaktadır’’ ifadelerini kullandı.


Avcı açıklamasında ayrıca, kaçan hayvanları yakalamak için bir ekibin de hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:56
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