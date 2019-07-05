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Bilecik Belediye Meclisi tatile girdi

Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı 2’nci birleşimi gerçekleştirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:40
Bilecik Belediye Meclisi tatile girdi

Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı 2’nci birleşimi gerçekleştirdi. İlk birleşimde komisyona gelen raporları görüşen Meclis 1 aylık tatile girdi.


Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı 2’nci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı. Pazartesi günü yapılan 1’inci birleşimde ek gündem maddesi olan Bilecik ili merkez ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 79 ada, 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan ibadet yerinde imar plan tadilatı yapılması konusu görüşülerek imar ve plan komisyonuna sevk edilmişti. 2’nci birleşimin ilk gündem maddesi imar ve plan komisyonundan gelen rapor doğrultusunda ibadet yerinde imar plan tadilatı yapılması talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. İlk birleşimin 2’nci ek gündem maddesi olan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2019 yılı yatırım programı kapsamında Bilecik’in muhtelif yerlerinde yapılacak olan 13 adet trafo alanında imar plan tadilatı yapılması konusu imar ve plan komisyonuna sevk edilmişti. 2’nci birleşimin ikinci gündem maddesi olan imar ve plan komisyonundan gelen rapor doğrultusunda 13 adet trafo alanında imar tadilatı talebi oy birliği ile kabul edildi. 1’inci birleşimde 3’üncü ek gündem maddesi olan Su Eğlence Dünyası giriş ücretlerinde şehit ailelerine gazilere ve engelli vatandaşlara indirim uygulanması konusu ücret ve tarife komisyonuna sevk edilmişti. 2’nci birleşimin üçüncü maddesi olan Su Eğlence Dünyası’nın giriş ücretleri plan ve bütçe komisyonundan gelen rapor doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine yüzde 50 indirimli, engelli vatandaşlara ise engelli kartı göstererek girmeleri oy birliği ile kabul edildi. 1’inci birleşimde son ek gündem maddesi olan Yaz Spor Okulları ve Su Eğlence Dünyası giriş ücretlerinde belediye personellerine indirim uygulanması konusu görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna sevk edilmişti. 2’nci birleşimin son maddesi plan ve bütçe komisyonundan gelen rapor doğrultusunda, Yaz Spor Okulları ve Su Eğlence Dünyası giriş ücretlerinde belediye personellerine yüzde 30 indirim olması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.


Görüşülen maddeler sonrasında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin oturumu kapattı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:40
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