Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi Fuarı’na katıldı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Antalya’da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi Fuarı’na katıldı.06 Nisan 2019 Cumartesi 16:31
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Antalya’da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi Fuarı’na katıldı.
Antalya’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresine eşi Serpil Şahin ile katılanBilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik’i temsil etti. Bilecik’in fuarda ilgi odağı olduğunu anlatan Şahin, "Turizm anlamında güzel ve önemli aktivitelerin gerçekleştirildiği fuarda şehrimize ilişkin yapabileceğimiz faaliyetler hakkında öngörüde ve değerlendirmelerde bulunduk" dedi.
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