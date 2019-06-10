Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin çalışanlarla bayramlaştı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlarla bayramlaştı.10 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlarla bayramlaştı.
Bilecik Belediyesi bahçesinde çalışanlarla tek tek selamlaşan Belediye Başkanı Semih Şahin, personelin bayramını tebrik etti. Bilecik Belediyesi olarak halkın ve şehrimiz için birlikte çalıştıklarını belirterek; ‘’Birlikte şehrimiz için çalıştığımız arkadaşlarımızla bayramlaştık. Halkımız için güzel hizmetleri gerçekleştirmek umuduyla durmadan çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde nicebayramlara ulaşmak temennisiyle" dedi.
Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses ve Melek Mızrak Subaşı da çalışanlarla tokalaşarak bayram tebriğinde bulundu.
YORUM YAZ