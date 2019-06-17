0553 313 94 23

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses’ten İHA’ya ziyaret

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi İbrahim Rafet Sünetci’yi ziyaret etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses’ten İHA’ya ziyaret

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi İbrahim Rafet Sünetci’yi ziyaret etti.


Gürses, 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde Bilecik Belediye Başkanı olan Semih Şahin’in kontenjan listesinde yapılan Millet İttifakı kapsamından İYİ Parti’den yer almıştı. Gürses, basının önemine değinerek, medyanın haber alma özgürlüğünü yerine getirerek kamuoyuna büyük bir hizmette bulunduğu söyledi. Gürses, her zaman bu önemin farkında olduklarını ve bu nedenle Bilecik medyasının güçlenmesi canı gönülden istediklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    1. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    2. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    3. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    4. Borsada günün ilk yarısı (2)
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    9. Aile Terapisti Psikolog Tülay..
    10. Borsada günün ilk yarısı (1)
    11. Isparta’daki Atlı Dayanıklılık..
    12. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    13. Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ..
    14. Hatay Devleti Meclis binasını valilik..
    15. Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi..
    16. Murzioğlu: “Ne kadar övünsek az”
    17. ‘Aile kurmak istiyorum, bizi yakmayın’..
    18. İtalya’dan madalya ile döndüler
    19. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının..
    20. Helva Şenliğinde coşkulu final
    21. Darıca’da sel sonrasında yaralar..
    22. Tarsus’ta hırsızlar, gazinin aracını..
    23. Bilecik SMMMO’nun kazanını Ertuğrul..
    24. Kütahya’da ’Yabancıları Geri Gönderme..
    25. Venezuela'dan Türkiye açıklaması:..
    26. "MHP Genel Başkanı emir almaz"
    27. Türk dünyası eğitimcileri KKTC’de..
    28. Kayı Anıtı’na çirkin saldırı
    29. Lufthansa, rekabetten dolayı kar..
    30. Bayburt’ta kadın çiftçilere yönelik..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!