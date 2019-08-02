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Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses, Kur’an kursundaki öğrencileri ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, yaz tatili boyunca camilerde Kur’an kursuna katılan öğrencileri ziyaret ederek dondurma ikram etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:09
Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses, Kur’an kursundaki öğrencileri ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, yaz tatili boyunca camilerde Kur’an kursuna katılan öğrencileri ziyaret ederek dondurma ikram etti.


Beşiktaş Mahallesi’ndeki Mihalgazi Cami ve 15 Temmuz Şehitleri Kur’an kursundaki öğrencileri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Gürses, çocuklara dondurma ikramında bulundu. Çocukları, çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Başkan Yardımcısı Gürses, eğitmen ve çocuklara Belediye Başkanı Semih Şahin’in selamlarını iletti. Yapılan faaliyetlerin çok güzel ve anlamlı olduğun kaydeden Başkan Yardımcısı Gürses, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Cami ve Kur’an kursu görevlilerinin taleplerini de dinleyen Başkan Yardımcısı Gürses, eğitmenlere de kahve fincanı takımı hediye etti.


Öte yandan Mahalle Muhtarı Mustafa Vural da Başkan Gürses’e ziyareti ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:09
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