Bilecik bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs bayram namazı saatleri:
Bilecik bayram namazı saati | Bayram namazı vakitleri araştırılmaya başlandı. Pek çok vatandaş 2 Mayıs Pazartesi sabahı hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacağını merak ediyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
2 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2 Mayıs’ta yerini bayramla birlikte şevval ayına bırakacak. Bayram sabahı camilere, mescitlere gidecek olanlar ise bayram namazı saatini araştırıyor. Peki, Bilecik’te bayram namazı saat kaçta?
Bilecik bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs bayram namazı saatleri:
Bilecik'te 2 Mayıs Pazartesi günü bayram namazı saat 06.31'de kılınacak.
Bayram namazının vakti nedir?
Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2.gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2.veya 3. gün kılınabilir.