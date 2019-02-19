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Bildiri imzalayan bazı akademisyenlerin yargılanması

"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle aynı mahkemede ayrı ayrı yargılanan akademisyenler Sinem Seçer Sipahi, Selda Altınok ve Mustafa Sercan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

19 Şubat 2019 Salı 18:09
Bildiri imzalayan bazı akademisyenlerin yargılanması

İSTANBUL (AA) - "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle aynı mahkemede ayrı ayrı yargılanan akademisyenler Sinem Seçer Sipahi, Selda Altınok ve Mustafa Sercan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Sinem Seçer Sipahi katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyen cumhuriyet savcısı, Sipahi'nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Talebin ardından, sanık mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme heyeti sanığa süre vererek, duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemede aynı konuya ilişkin görülen ikinci davada yargılanan sanık Selda Altınok, bildiriyi elektronik ortamdan gördüğünü söyleyerek, "Gördüm, okudum, imzaladım." dedi.

Savunmasının ardından mahkeme başkanının, Altınok'a yönelttiği "PKK konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, sanığın avukatı itiraz etti. Sanık avukatı, bu sorunun Anayasa'nın 25'inci maddesi ve dava dosyasına aykırı olduğunu savunarak, "Bu soruya itiraz ediyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı da "Neye aykırı? Soru soruyorum" ifadesini kullandı. Sanık Altınok ise Anayasa'nın 25. maddesi kapsamında bu soru konusunda beyanda bulunmak istemediğini söyledi.

Bu diyaloğun ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Altınok'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Altınok'un da beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine, duruşma ertelendi.

Son olarak aynı suçtan sanık Mustafa Sercan'ın yargılanmasına geçildi. Sercan, 35 yıllık doktor olduğunu, halen de öğretim üyesi olarak görev yaptığını anlatarak, "Suç işlemedim, reddediyorum. Tarafıma yöneltilen suçlamanın hukuksal temeli yoktur." ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Sercan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sercan'ın da süre istemesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Yapılan üç duruşmaya da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli izleyici olarak katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 3 ayrı iddianamede de sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmaları istenmişti.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:09
  1. akademisyen
  2. mütalaa

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