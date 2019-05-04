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"Bildirge, yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözüdür, taahhüdüdür"

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş:- "(Türk Yargı Etiği Bildirgesi) Bu bildirge ile yaşayan ilkeler, yazılı metin haline getirilmiştir. Etik ilkelerin belirlenmesi yargısal süreçlerdeki şeffaflığı, hesap verilebilirliği artıracak ve bu sayede yargıya olan güven yükselirken kamuoyu tarafından önemle takip edilen hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi daha denetlenebilir hale gelecektir. Bildirge, özünde bizatihi yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözüdür, taahhüdüdür"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:41
"Bildirge, yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözüdür, taahhüdüdür"

KAYSERİ (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türk Yargı Etiği Bildirgesi ile yaşayan ilkelerin yazılı metin haline getirildiğini belirterek "Etik ilkelerin belirlenmesi yargısal süreçlerdeki şeffaflığı, hesap verilebilirliği artıracak ve bu sayede yargıya olan güven yükselirken kamuoyu tarafından önemle takip edilen hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi daha denetlenebilir hale gelecektir. Bildirge, özünde bizatihi yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözüdür, taahhüdüdür." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Yargı Etiği İlkeleri Işığında Hedefler ve Beklentiler" konferansında konuşan Menteş, yargı etiğinin yargıya güvenin inşası anlamında çok önemli bir kavram olduğunu belirtti.

Yakın zamanda da Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin 3 yıllık çalışmanın ardından yayımlandığını anımsatan Menteş, şöyle devam etti:

"Bildirgeyi Sayın Bakanımızın başkanlığında toplanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilan etti. Kamuoyuyla paylaşıldı ve Resmi Gazete'de de yayımlandı. HSK'nin oturup tek başına ilkeleri belirleyip yazdığı ilkeler değil aslında. Bu açıdan hem tarihimizden ve geleneğimizden gelen bir birikimimiz var hem de 3 yıllık çalışmanın bir ürünüdür. Resmi Gazete'de yayınlanan şekli ise ete kemiğe bürünmüş halidir. Türk Yargı Etiği Bildirgesi yayınlandı ama nihayetinde bunun uygulamasını bizler hep beraber yapacağız. Bu bildirge ile yaşayan ilkeler, yazılı metin haline getirilmiştir. Etik ilkelerin belirlenmesi yargısal süreçlerdeki şeffaflığı, hesap verilebilirliği artıracak ve bu sayede yargıya olan güven yükselirken kamuoyu tarafından önemle takip edilen hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi daha denetlenebilir hale gelecektir. Bildirge özünde bizatihi yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözüdür, taahhüdüdür."

- "Yargıya güveni artırma noktasında önem arz etmektedir"

Bildirgede hakim ve cumhuriyet savcılarının bağımsız, tarafsız, dürüst, tutarlı, yetkin ve güvenilir olmalarına vurgu yapıldığına dikkati çeken Menteş, "Türk Yargı Etiği Bildirgesi, yerelden evrensele uzanan, açık ve örtülü referanslarıyla uluslararası belgeler, özellikle Bangolar Yargı Etiği İlkeleri ile Budapeşte İlkelerini dikkate alan milli bir bildirgedir. Bu tarihi bildirge anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyle bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yürüten hakimler ve cumhuriyet savcılarının görevleri süresince takip edecekleri etik ilkelerin çevresini çizmektedir. Yazılı hale getirilen hususlar hakimler ve cumhuriyet savcılarına, dolayısıyla yargıya güveni artırma noktasında büyük bir önem arz etmektedir." diye konuştu.

Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Yargı Strateji Belgesi'ni açıklayacaklarını dile getiren Menteş, şunları söyledi:

"Yargı Strateji Belgemizin temel hedefi 'Güven veren adalet' vurgusu olacak. Güven veren adaletin sağlanması özellikle iyi yetişmiş yüksek kalite ve karakterde hukukçularla insana dokunan, onun memnuniyetini esas alan uygulamalardır. Değerden, değer yargılarından arınmış bir yargı faaliyeti kuru bir matematikten ibarettir. İşte bu noktada yargılama faaliyetine ruh katan, yargı mensubuna karakter kazandıran etik ilkeler öne çıkmaktadır. Adalet sisteminin doğru dürüst işlemesi kadar, sistemi işletenlerin de doğruluk, dürüstlük gibi değerleri yüceltmesi önem kazanmaktadır. Günümüzde adalet sistemlerinin kalitesinin ölçülmesini sağlayacak unsurlar ise makul sürede yargılama, isabetli karar, düşük bozma oranları, yararlanıcıların memnuniyeti gibi unsurlar oluşturmaktadır. Önceden vizyon ve strateji belirlenirken günü birlik, günü kurtarmaya yönelik faaliyetlerde bulunulurken son yıllarda özellikle vizyonu olan stratejik belgeler hazırlandı, reform süreçleri ve yargıda yapılan faaliyetlerin tamamı da bir strateji ürünü oldu. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz."

Konferansa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, hakimler, savcılar ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:41
  1. Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
  2. Erciyes Üniversitesi
  3. kayseri

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