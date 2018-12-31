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Almanya'da camilere ırkçı saldırı! Bild hedef göstermişti

Almanya'da Duisburg Mevlana Camisi'ne düzenlenen ırkçı saldırıda, caminin duvarına boyayla Yahudiliğin sembolü kabul edilen "Davud Yıldızı" çizildi. Alman Bild gazetesi, 28 Aralık tarihlibaskısında camilerle ilgili yaptığı haberde hedef göstermişti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 07:13
Almanya'da camilere ırkçı saldırı! Bild hedef göstermişti

Bild gazetesi, 28 Aralık tarihli nüshasının "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberi ülkede bulunan camileri hedef göstermiş durumda. Haberin yayınlanmasından hemen 2 gün sonra Duisburg kentinde bir camiye saldırı düzenlendi.

 

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'na bağlı Cami Derneği Başkanı Hulusi Yüksel, yaptığı açıklamada, saldırı sonrası polise ihbarda bulunduklarını ve hukuki olarak işin takipçisi olacaklarını söyledi.

 

İncelemeler devam ediyor

Yüksel, "Camimizin inşaatı yaklaşık 1.5 yıldır devam ediyor. Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bu bölgede cami inşaatına ufak tepkiler dışında ciddi anlamda Türk ya da İslam düşmanlığı yok. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz." dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 07:12
  1. almanya
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