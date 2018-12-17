Bilardoda 1. Lig'e çıkan takımlar belli oldu





ANKARA (AA) - Bilardoda 1. Lig'e yükselen takımlar belirlendi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da organize edilen Kulüplerarası Yükselme Ligi Müsabakaları sonunda şampiyon olan Aktim Grup Bilardo Spor Kulübü ve finalist Maksimum Spor Kulübü 1. Lig'e yükselen takımlar oldu.

Müsabakalar sonunda Kalecik Spor Kulübü ile Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü ise üçüncülüğü paylaştı.