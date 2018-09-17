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Bilanço ağırlaşıyor… Böyle uyardı: Tetikte olun! ‘En tehlikeli noktaya ulaştı’

ABD'nin Doğu kıyısı eyaletlerini vuran Florence Kasırgası, karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönerken, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan etti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:15
Bilanço ağırlaşıyor… Böyle uyardı: Tetikte olun! ‘En tehlikeli noktaya ulaştı’

ABD'nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyılarında Cuma gününden beri etkili olan Florence kasırgası, karaya ulaştıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü.

Tropik fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar, can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtilmişti.

Sel nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken iki eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kuzey Carolina'nın Wilmington kentinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, sel yüzünden çok sayıda evi su bastı, sürücüler araçlarıyla sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Fırtına nedeniyle 2 binden fazla uçuş da iptal edildi.

10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 06:15
  1. Kuzey Carolina
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  3. abd
  4. Florence kasırgası

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