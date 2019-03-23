Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Sanki seçimlerden sonra bir şeyler yapacakmış gibi...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, dünyanın çok ciddi çalkantılar ve belirsizlikler içinde ilerlediğini belirterek, "Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki şube açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüzde 5,7 büyüme oranını yakaladığını belirtti.

"Milletin aklıyla alay ettiler"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Keşke bu yerel seçimlerde belediyecilik konuşulsaydı, Tayyip Erdoğan belediyeciliği konuşulsaydı. Tayyip Erdoğan'ın nasıl Türkiye'de belediyelerde çığır açtığını, nasıl çıtaları yükseklere koyduğunu konuşabilseydik. Öyle olsaydı zaten bu yerel seçimlerin kazananını tahmin etmek zor olmazdı. Ama 15 Temmuz'u tezgahlayıp kaybeden üst akıl, egemen güçler, adını ne koyarsanız koyun, ne yaptı? Acaba bu seçimde bir fırsat çıkarabilir miyiz, kafaları karıştırabilir miyiz, işte bu ittifak falan zorlayabilir miyiz, kim var, kim varsa toplayın koyun çuvala, bunu zorlamak suretiyle adeta milletin aklıyla alay ettiler. Çünkü bu millete yabancı olanların, bu millet üzerinde sadece yabancı değil, aynı zamanda bu milletin değerlerine düşman olanların bu millet üzerinde kuracağı oyunlar yine bu milletin iman dolu göğsünde un ufak olup toz gibi dağılmaya mahkumdur. Millet namerdi değil dostlarımızı, bizi sevenleri memnun edecek, gereken neyse onu yapacak. Benim endişem yok" ifadelerini kullandı.

"Sanki seçimlerden sonra..."

Türkiye'nin gençlerle birlikte çağa damgasını vuracağını belirten Bilal Erdoğan, "Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21'inci yüzyıla damgasını vurduğunu göreceğiz. Çünkü dünya kültürel olarak da, sosyal olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da çok çalkantılı sularda seyrediyor. Gerçekten çok ciddi çalkantılar, çok ciddi belirsizliklerin içerisinde ilerleyen bir dünya var. Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ekonominin iyi olmasını istiyorsak bu seçimlerde liderimizin güçlü olduğunu bütün dünyaya yeniden haykırmamız gerekir ki, ekonomide adımlarını atarken bütün dünyaya istikrarın sapasağlam yerinde durduğunu gösterebilelim" diyerek konuşmasını tamamladı.