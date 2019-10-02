Bilal Erdoğan'dan nihavend makamında canlı performans
Bir radyo programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısını seslendirdi.02 Ekim 2019 Çarşamba 07:44
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 3 - 6 Ekim arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali'ni anlatmak için Best FM'de bir programa katıldı.
Şarkıya eşlik etti
Erdoğan programın ilerleyen dakikalarında sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısına eşlik etti.
Bilal Erdoğan'ın bu performansı sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.
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