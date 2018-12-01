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Bilal Erdoğan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:05
Bilal Erdoğan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Bilal Erdoğan "Haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Emrah Yorulmaz'ın, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından, gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişi sırasında çektiği "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi" başlıklı fotoğrafına oy verdi. 

Erdoğan'ın oyu Afrin'de çekilen fotoğrafa

"Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin Afrin Harekatı sırasında çektiği "Dolunay ve Yerli İHA" başlıklı fotoğrafa oy veren Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise oyunu, Ali İhsan Öztürk tarafından Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sırasında çektiği "Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:05
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