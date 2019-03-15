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Bilal Erdoğan Yeni Zelanda’daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazına katıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Yeni Zelanda’da camilere düzenlenen saldırıda ölenler için Adıyaman’da kılınan gıyabi cenaze namazı ve basın açıklamasına katıldı.

15 Mart 2019 Cuma 15:36
Bilal Erdoğan Yeni Zelanda’daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazına katıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Yeni Zelanda’da camilere düzenlenen saldırıda ölenler için Adıyaman’da kılınan gıyabi cenaze namazı ve basın açıklamasına katıldı.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, beraberinde Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle Ulu Cami’nde Cuma namazını kıldı. Cuma namazı sonrasında, Yeni Zelanda’da camilere yapılan saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


TÜGVA öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası, saldırıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nun katıldığı basın açıklamasını TÜGVA Adıyaman Şube Temsilcisi İdris Toprak okudu.


İdris Toprak açıklamasında, “Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan’ın özgürlük türküsü, ezan bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kat’a kabul edilebilir değildir. Mescid-i Aksa’mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğreniyoruz. Ardından, bebek katili Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza ‘Diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail Terör Devleti’nin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır" ifadelerini kullandı.


Açıklamada şunlar kaydedildi.


"Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslama ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:36
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