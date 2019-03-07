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Bilal Erdoğan: "Vatan millet düşmanlarına muhalefet edin"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Yalova Temsilciliği yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:22
Bilal Erdoğan: "Vatan millet düşmanlarına muhalefet edin"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Yalova Temsilciliği yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Burada gençlere hitap eden Erdoğan, “Muhalefet edecekseniz vatanın, milletin düşmanlarına muhalefet edin” dedi.


TÜGVA Yalova Temsilciliği, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nun katıldığı bir törenle açıldı. Törene Yalova Valisi Muammer Erol ve kurum müdürleri de katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını TÜGVA Yalova Teşkilat Koordinatörü Halit Cem Teztürer yaptı. Ardından kürsüye gelen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise, “TÜGVA olarak 4 yıl önce çıktığı bu yolculukta bugün 81 il, 420 ilçede teşkilatlanmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yine Türkiye sathında toplamda 60 yurdumuzda 7 bin 500 öğrenciyi konaklatıyoruz” dedi.


TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da açılışta bir konuşma yaptı. Burada ilk olarak harf devrimine değinen Erdoğan, harf devriminin bu milletin geçmişi ile bağlarının kopartılmaya yönelik yapıldığını söyledi. Erdoğan, “Bir harf devrimi yapıldı. Ama harf devrimi 1 gecede yapılır mı. 1 gecede harf devrimi yapmak koca bir milletin milyonlarca ciltlik yazma eserini bir anda yok etmek demektir. Kimse bunları okuyamaz. Bu maalesef bu milletin planı değildi. Bu bize dayatılan bir plandı ve maalesef biz buna yenik düştük” diye konuştu.



“Vatan millet düşmanlarına muhalefet edin”


Konuşmasında ülkenin güvenlik koridoru oluşturma mücadelesine tepki gösteren bazı siyasilere de yüklenen Erdoğan, “Geçen günlerde Mardin’deydik. Ne yaptılar oradaki insanları. Kendi değerlerine yabancı kılıp, milletine düşman ettiler. Bu yenilir yutulur bir şey mi. Şimdi birisi de kalkmış, bizim sınırımızın ötesinde bu ülkeye yıllardır tehdit oluşturanlar için, ‘Onlar bize ne yapacaklar ki’ demeye başladılar. Amerika’nın orada oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu bugün Türkiye’deki bazı siyasiler meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi gençler bunu görmeyecek mi. Gençler buna karşı pozisyon almayacak mı. Muhalefetse işte gençler buna muhalefet olmalıdır. Türkiye’nin düşmanlarını makyaja sokmaya çalışanlara muhalefet olmamız lazım” diye konuştu.



“Bunlar müttefikimiz değil”


Konuşmasının bir bölümünde Amerika’ya da yüklenen Erdoğan, “Atatürk, ‘Hattı Müdafaa Yoktur, Sathı Müdafaa vardır’ diyor değil mi. Bu ne demektir. Yani savunmayı sınırın ötesine taşıyacaksın. Şimdi biz ne yaptık. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terörle mücadeleyi bugüne kadar Türkiye’nin içinde, şehirlerinde yürütmeye çalışanlar hiçbir zaman terörle mücadeleyi kazanamadılar. Bugün bizim sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar da bizim müttefikimiz olmadıklarını gösteriyorlar” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından TÜGVA Yalova Teşkilat Koordinatörü Halit Cem Teztürer tarafından TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’a hediye sunuldu. TÜGVA Yalova Temsilciliğinin yeni hizmet binasının kurdelesini de Yalova Valisi Muammer Erol, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve protokol üyeleri birlikte kesti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:22
  1. doğa

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