Bilal Erdoğan üzerinden Erdoğan düşmanlığı! Rota ismiyle tanınan Bulut Alpman gözaltına alındı
Bilal Erdoğan üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını sözde şarkılarına yansıtan, 'Rota' ismiyle tanınan Bulut Alpman gözaltına alındı.
Oğlu Bilal Erdoğan üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını sözde şarkılarına yansıtan, 'Rota' ismiyle tanınan Bulut Alpman gözaltına alındı.
Sözde şarkısı "Ağla"da "Bilal'e anlatır gibi anlatacağım sizlere" sözlerine, klibinde de İstanbul Vergi Dairesi önünde Bilal Erdoğan maskesiyle duran birinin görüntüsüne yer veren 'Rota' gözaltına alındı.
Gözaltına alınmadan önceki görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Alpman'ın kapıyı vuran polislere "Sende virüs vardır açamam" diyerek dalga geçmeye çalıştığı, polisin “Aç kapıyı, kıracağız yoksa” demesi üzerine Alpman'ın "Kalbimi kırıyorsun, kaçıyor muyuz" dediği görüldü. Evde bulunan bir kişinin de "Bilal çağırmıştır Bilal" demesi dikkat çekti.