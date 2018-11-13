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Bilal Erdoğan, İtalyanca şarkı söyledi

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan İtalyanca şarkı söyledi. Erdoğan'ın söylediği şarkı, bir radyo programında dinletildi.

13 Kasım 2018 Salı 11:40

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM'de Adem Metan'a konuk oldu. Program bir sürpriz ile başladı. Bilal Erdoğan'ın İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi. Daha sonra radyo programcısının sorularını cevaplayan Erdoğan, Fenerbahçeli olduğunu belirtti.

"Çocuklarımı Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum"

Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe'nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz.  Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlarda benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımın Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim." dedi.

"Go-Kart'ı çok severim"

Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum'da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun" diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:40
  1. Erzurum
  2. Bilal Erdoğan
  3. italyanca şarkı
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