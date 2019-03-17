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Bilal Erdoğan ile Başkan Fadıloğlu gençlerle buluştu

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

17 Mart 2019 Pazar 11:17
Bilal Erdoğan ile Başkan Fadıloğlu gençlerle buluştu

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Erdoğan ile Fadıloğlu, gençlere kariyer planlamaları ve meslek tercihleriyle ilgili çok önemli tavsiyelerde bulundular. ŞSM’yi gezen Bilal Erdoğan, yapıyı çok beğendiğini söyledi.


Geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle hizmete açılan Şehitkamil Sanat Merkezi’nin (ŞSM) konukları bu kez gençler oldu. ŞSM’yi gezen öğrenciler, daha sonra TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun katılımıyla düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ programına katıldılar. Öğrenciler; kariyer planlamaları, gündeme ilişkin konular ve meslek tercihleriyle ilgili önemli bilgiler edindiler. Öğrenciler, program sonunda yapılan soru-cevap bölümüyle akademik ve sosyal yaşamlarıyla ilgili taleplerini, düşüncelerini dile getirdi.


Program öncesi ŞSM’yi gezen ve gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’ndan bilgi alan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, çok nitelikli merkezin yapıldığını söyledi. Gençlik Buluşması etkinliğine Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Sait Kirazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim camiasının temsilcileri katıldı.


"Çok başarılı hizmetler yürütülüyor"


Gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gerek yerel yönetimlerin gerekse merkezi hükümetin gençlerin daha nitelikli şartlarda sosyal ve akademik hayatlarını etkileyen önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Gençlere araştırmacı olmaları ve zamanlarını değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bilal Erdoğan, "Gaziantep’te belediyelerimiz, birbirinden önemli ve değerli projelere imza atıyorlar. Bu programı gerçekleştirdiğimiz Şehitkamil Sanat Merkezi çok güzel ve nitelikli bir yapı olmuş. Başta Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemiz genelinde hem yerel yönetimler tarafından hem de hükümet tarafından gençlerin akademik ve sosyal yaşantılarına yönelik çok önemli projeler uygulanıyor. Çocuklarımız ve gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmak adına eğitimden sağlığa, çevreden şehirciliğe kadar birçok farklı alanda çok başarılı hizmetler yürütülüyor. Gençlerimizin araştırmacı olmaları, tüm yaşamları boyunca zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimize, akademik ve sosyal hayatlarında gönülden başarılar diliyorum" dedi.


"Ayırıcı sosyal özelliklere sahip olmanız gerekiyor"


Konuşmasında gençlerin elde ettiği kazanımlara işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, elde edilen kazanımların artarak devam etmesi için gençlerin üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını, elde edilen tüm başarılarda büyük bir emek ve çabanın olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, "Bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif, akademik hayat standartlarını daha yukarıya çıkarmak adına çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de standartların daha da yukarıya taşınması için neler yapılabilir konusunu konuşmak için bir araya geldik. Hiçbir başarı asla tesadüf değildir. Benim, Belediye Başkanı olmam da bir tesadüf değildir. Gerek üniversite hayatımda gerekse de çalışma hayatımda katıldığım faaliyetler, sivil toplum kuruluşlarında aldığım görevler ve işime olan saygım beni bugünlere ulaştırdı. Sizlerin de akranlarınıza göre ayırıcı sosyal özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Gençlerimizin çok okuması, araştırmacı bir kimliğe sahip olmaları, kültürel, sanatsal ve sportif bir alanla ilgilenmeleri gerekli diye düşünüyorum. Bugün aynı başarı derecesine sahip iki kişiyi birbirinden ayıran en önemli özellik sosyal hayatlarındaki farklılıklardır. Tüm gençlerimize sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:17
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