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Bilal Erdoğan, Gaziantep’te öğrencilerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan Gaziantep’te öğrencilerle buluştu.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:08
Bilal Erdoğan, Gaziantep’te öğrencilerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan Gaziantep’te öğrencilerle buluştu. Bilal Erdoğan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

 

Gaziantep TÜGVA binasında yapılan toplantı sinevizyon gösteriminin ardından Kur’an tilaveti ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, "TÜGVA olarak gençlere sportif faaliyetlerle ve aynı zamanda manevi eğitimlerine katkı sağlayarak eğitimlerini gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Türkiye Gençlik Vakfı olarak gençliğin bizden beklemiş olduğu tüm imkanları onların faaliyet ve projelerinde gerçekleştirmesini sağlamaya gayret gösterirken aynı zamanda dünyadaki tüm Müslümanların, mağdurların ve mazlumların Türkiye’nin gençliğinden beklentisini de kardeşlerimize aktarıyoruz" dedi.

 

Türkiye Gençli Vakfının çalışmalarına değinen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "TÜGVA’nın burada güzel bir yerel çalışması. Taşradan çocukları getiriyorlar. Güzel bir aktivite, hayvanat bahçesi, spor, film vesaire yapıp ondan sonra evlerine geri götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

 

Gençlere ilk oy kullanmanın önemine değinen Bilal Erdoğan TÜGVA’da oy kullanma ile ilgili eğitim verildiğini belirterek, "Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. İnşallah Gaziantepli de bugüne kadar gelen bu başarılı hizmetlerin devamını destekleyecektir. Gaziantep ile ilgili endişemiz bir sıkıntımız yok. Ama yine de ilk defa oyunu kullanacak arkadaşlarımız burada da var. Şu ilk oyu daha bilinçli kullanma ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler demokrasinin güçlü olması seçmenin bilinçli olmasını gerektiriyor. Bunu sivil toplum kuruluşlarının desteklemesi gerekiyor. Çünkü gençlerin kararını sandığı doğru bir şekilde yansımasını teşvik etmek durumundayız. Dünya sadece batıdan ibaret değil, dünyada gelişmemiş yoksul insanlar var. Bizim bu insanlara umut vaat etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.



"Amerikan başkanının ağzından terör kelimesi geçmiyor"

 

Yeni Zelanda’da terör gerçekleşiyor Amerikan başkanının ağzından terör kelimesi geçmiyor. Şaşırmıyoruz artık çünkü Mısır’da bir darbe oluyor Amerika buna darbe demiyor. Demek ki Batı’nın ağzından demokrasi insan hakları kelimesini duyduğunuz an onun yalan ve içi boş olduğunu bileceksiniz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:08
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