Bilal Erdoğan: En itibarlı üniversiteler arasına girdi

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de, Türkiye’de ‘en fazla burs veren’ birinci üniversite olduklarını ifade etti.

İbn Haldun Üniversitesi’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Şentürk: En fazla burs veren üniversiteyiz

Başakşehir Tunahan Camii İmam-Hatibi Fatih Toygun’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından okunan İstiklal Marşı ile devam eden programda ilk konuşmayı İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk yaptı. Üniversitelerin ruhu olması gerektiğini dile getiren Şentürk, “Ruhsuz üniversiteler ölü kurumlardır” dedi. İbn Haldun Üniversitesi’nin ÖSYM sıralamasında en üst sıralarda yer aldığını vurgulayan Şentürk, tam doluluk oranında ikinci, ‘en fazla burs veren’ ise birinci üniversite olduklarını söyledi.

Erdoğan: En itibarlı üniversitelerden biri olduk

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da, Büyük İslam düşünürü İbn Haldun’un eğitimin gayesinin insana meleke kazandırmak olduğuna işaret ederek, ''İbn Haldun Üniversitesi üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en itibarlı üniversiteleri arasında yerini aldı'' diye konuştu.

Gündüz: Batı, kaybettiğimiz hikmetimizi satıyor

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise ilimde sadece “söz”ün değil, onun ardındaki hâl dilinin de çok önemli olduğundan bahsederek, “Biz hikmetimizi kaybettik ve Batı, kaybettiğimiz hikmetimizi bize kendi malıymış gibi satıyor” ifadelerini kullandı.

Uysal: Başarı için ‘azim ve mücadele’ çok önemli

Törende konuklara hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İbn Haldun Üniversitesi’nin bir sosyal bilimler üniversitesi olduğunu belirterek, “Burada yetişen öğrenciler idare sistemimiz açısından çok önemli. Başarı için ‘imkân ve ortam’ ile ‘azim ve mücadele’ gerekir. Bizler, ‘imkân ve ortam’ konusunda sizler için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz, sizler de ‘azim ve mücadele’ konularında çaba sarf ederek ülkemizi geleceğe hazırlayacaksınız” şeklinde konuştu.

Şahin: Dünyaya iç açıcı teklifler sunmalıyız

İstanbul Valisi Vasip Şahin de, ilmin tahakküm için kullanılamayacağının altını çizerek “Çok ciddi buhranlar geçiren dünyaya iç açıcı teklifler sunmalıyız” dedi. Şahin şöyle konuştu: “İnşallah bu üniversitenin mensupları İbn Haldun’un açtığı yolda ilerleyerek düşünce dünyamızda yeni ufuklar açacaktır. Bugünkü ruh ve heyecan sayesinde medeniyetimiz çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır”

Başarılı öğrencilere plaket verildi

Prof. Dr. Mehmet Lütfü Hamur’un “Rasyonel Tercih Kuramı” başlıklı bir ders yaptığı akademik yıl açılış töreni, fakültelere birincilikle yerleşen öğrencilere plaket takdimlerinin ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.