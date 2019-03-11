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Bilal Erdoğan Antalya’da cami açılışına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatı Ahmet Özel’in annesi Hacı Şükran Özel adına Manavgat ilçesinde yaptırdığı camininaçılışına katıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:17
Bilal Erdoğan Antalya’da cami açılışına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatı Ahmet Özel’in annesi Hacı Şükran Özel adına Manavgat ilçesinde yaptırdığı camininaçılışına katıldı.



Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Bilal Erdoğan, kısa bir süre önce caminin bulunduğu bölgede Ahmet Özel’in babasının cenazesi için bulunduklarını belirterek “O cenaze namazında burada böyle bir eksikliğin olduğu konuşulunca sağ olsun arkadaşımız bu işe niyetlendi ve kısa sürede bu güzel cami hayata geçirilmiş oldu. Ama geçmişi de biraz hatırlamak lazım bugün burada bir cami açılırken yakın tarihimizde ülkede camilerin ahıra çevrildiği camilerin yıkıldığı molozlarının arsalarının ayrı ayrı satıldığını biliyoruz. Bunların sayılarının 10 bin ile 20 bin arasında olduğu konuşuluyor. Bugün Türkiye’de 80 binin üzerinde cami var düşünün bu rakamın ne kadar büyük olduğunu. Şimdi bu camilerde namaz kılarken bu zihniyetin hala ülkemizde maalesef var olduğunu da unutmamız lazım." dedi.



Yeniden böyle şeyleri kimselerin akıllarından geçirmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Onun için çocuklarımızı yetiştirirken de camilerin gölgesinde yetiştirmeliyiz. Çevremize anlatmak lazım. Kimlerin bu camileri yıkanların peşinden gittiğini, kimlerin bu camileri yapanlardan peşinden gittiğini bilmeyenlere anlatmak lazım. Çok insanın haberi yok. Şöyle bir hesaplaşma yaşanmış olsa eyvallah yani geçmişte bunları bunları yaptık ama yanlış işlerdi bunlar artık biz bunları yapmayız. Duydunuz mu böyle bir şey maalesef. O zaman bunların farkında olan nesil yetiştirmek çok önemli. Ülkemiz dünyada biliyorsunuz dış yardımda birinci sırada milli gelirine oranla. Biz çok hayırsever bir milletiz biz hep mazlumun garibin duasını almaya gayret eden bir milletin torunlarıyız evelallah geleceğimize de inşallah bu şekilde çalışmaya devam ederiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum, vesile oldukları için o cenaze gününde kendisi de buradaydı, bu hayra aracılık etti. Allah yardımcısı olsun. Allah kendisinden razı olsun, hizmetlerini daim etsin inşallah” diye konuştu



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise kendisini ve katılımcıları manen mutlu eden bir eserin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek “Mabetlerimiz, camilerimiz, mescitlerimiz bizim buluşma merkezlerimizdir. Sayın Bilal Erdoğan beyefendinin de söylediği gibi hayırlı nesiller yetişmesine vesile olabiliyorsak ne mutlu. Çünkü inancımızda 3 kişinin amel defteri kapanmayacağı ifade ediliyor. Böylesine hayırlı mabetler, mescitler, camiler ilim irfan yuvası okullar medreseler yapanların, bu ilim irfan yuvalarında çok kıymetli gençlerimize çocuklarımıza bu değerleri öğreten hocalarımızn ve hayırlı evlat yetiştirenlerin amel defterlerinin kapanmayacağı ifade ediliyor." dedi.



Kavaklı Mezarlığı içerisinde inşa edilen Hacı Şükran Özel Camii’nin açılışına Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Helimoğlu, Özel ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:17
  1. doğa

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