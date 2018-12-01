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Bilal Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:57
Bilal Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdoğan, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Bilal Erdoğan "Haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Emrah Yorulmaz'ın, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından, gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişi sırasında çektiği "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin Afrin Harekatı sırasında çektiği "Dolunay ve Yerli İHA" başlıklı fotoğrafa oy veren Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise oyunu, Ali İhsan Öztürk tarafından Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sırasında çektiği "Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:57
  1. "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Anadolu Ajansı
  3. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan

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