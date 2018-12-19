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Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma yardımcı olan kabin ekibini ağırladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi:- "Misafirlerimizin her an yanında olmalıyız. THY olarak biz sadece yolcu ve yük taşımıyoruz, Anadolu misafirperverliği ile konuklarımızı ağırlıyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:00
Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma yardımcı olan kabin ekibini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kinshasa-İstanbul uçuşu sırasında bir yolcunun doğumuna yardımcı olan kabin ekibini makamında kabul etti.

THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta perşembe günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'dan hareket eden uçakta bulunan Musuamba Mıchoukayembe, kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğum yaptı.

Bilal Ekşi, uçuşta görevli kabin çalışanları Fatma Akyüz, Ferhat Duman, Semih Sokucu, İlayda Erhalaç ve Rıfkı Bahadır Saraç'tan bilgi aldı.

Kabin ekibine, süreci soğukkanlı bir şekilde yönettikleri için teşekkür eden Ekşi, "Misafirlerimizin her an yanında olmalıyız. Aldığınız ilk yardım eğitimlerinde öğretildiği gibi misafirimize yardımcı olduğunuz için samimiyetle teşekkür ederim. THY olarak biz sadece yolcu ve yük taşımıyoruz, Anadolu misafirperverliği ile konuklarımızı ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekşi, hatıra fotoğrafının ardından misafirlerine, isimlerinin yazılı olduğu Türk Hava Yolları model uçaklarından armağan etti.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:00
  1. Bilal Ekşi
  2. THY

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