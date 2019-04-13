BİK Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli, Denizli’ye tayin oldu

Basın İlan Kurumu (BİK) Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli, BİK Denizli Şube Müdürlüğü’ne tayin oldu.

Ordu Basın İlan Kurumu Müdürü Murat Yürekli’nin tayini dolayısıyla veda programı düzenlendi. Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği’nce bir otelde gerçekleştirilen programda, Denizli’ye tayin olan Yürekli ile basın mensupları bir araya geldi. Dernek Başkanı Erdoğan Erişen, Yürekli’ye yeni görevinde başarılar dileyerek, "Kendisiyle Ordu’da iyi bir dönem geçirdik. Hem yerel basının genel manada güçlenmesi, kaçak ilanların geri dönüşü konusunda, hem iyi bir çalışma sergiledi hem de bizlerin arasında kurumla iyi bir köprü oldu. Kendisine hem üzüldük ama iyi bir yerde de yeniden aynı görevi başarıyla sürdüreceğine inancımız da her zaman tam, yanındayız. Kendisine yeni görevinde hepimiz adına başarılar diliyorum" dedi.

Yürekli ise 2016 yılında Ordu’da göreve başladığını belirterek, "Anadolu’da yerel gazetelerde neredeyse birçok kentte çalışmış arkadaşınız, bir meslektaşınız olarak Ordu’ya geldikten sonra çok harika bir camia ile karşılaştım. İlçeleriyle, merkeziyle medya açısından dinamik bir şehir. Bana kalırsa Anadolu medyasının yerel gazetecilik noktasında en azından anlayışı noktasında ciddi anlamda bir mihmandarlık özelliğine sahip bir şehir" diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Müdürü olarak herkesle iletişimi en üst seviyede tutma gayretinde olduğunu aktaran Yürekli, programa katılan herkese de teşekkür etti. Konuşmaların ardından Yürekli’ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk ile basın mensupları katıldı.