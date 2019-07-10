BİK Müdürü Karakaya göreve başladı Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun kararıyla Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürlüğüne atanan Sabri Karakaya, görevine başladı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun kararıyla Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürlüğüne atanan Sabri Karakaya, görevine başladı.

Biri aile hekimi olan, diğeri ise mühendislik eğitimi alan 2 çocuk babası Karakaya, uzun yıllar gazetecilik görevinde bulundu. Sürekli sarı basın kartı sahibi Karakaya, son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı.

Çanakkaleli Karakaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi basın biriminde de çalışmıştı. Tekirdağ’ı ve Tekirdağ basınını yakından tanıyan Karakaya Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürlüğü görevine başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.