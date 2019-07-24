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BİK Malatya Şube Müdürü Kuru’dan, FGHC’ye ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FGHC) ziyaret etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
BİK Malatya Şube Müdürü Kuru’dan, FGHC’ye ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FGHC) ziyaret etti.


BİK Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru, geldiği Elazığ’da, yerel medya ziyaretlerinin ardındanbasında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl kutlanan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’kapsamında FGHC’yi ziyaret etti. Ziyarette Kuru, FGHCBaşkanı Semih Erdem, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren FGHC Başkanı Semih Erdem, “ Yaşar bey, bir ay önce Kastamonu’dan Malatya’ya atandı. Anlamlı olan bu günde müdürümüzün bizi ziyaret etmesi sevindirdi. Kendilerine teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz” dedi.


24 Temmuz’un, çalışan gazetecilerin bayramı ve sansürün kaldırıldığı önemli bir gün olduğunu ifade eden BİK Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru ise, “Gazetecileri kutluyorum.Kastamonu’da gazetecilerle yapmış olduğumuz güzel çalışmaları ve projeleri inşallah iş birliği ile Malatya ve Elazığ’daki gazeteler ve cemiyetlerle sürdürürüz. Amacımız gazetecilerle birlik beraberlikve iletişim içerisinde buranın sorunlarını gidermek . Güzel projelerle birlikte olacağız. Basın İlan Kurumu hiçbir şekilde ayrı değildir. Biri varsa diğeri de vardır. Biz böyle hareket ediyoruz. Elazığ, Malatya , Tunceli ve Bingöl’deki gazetelere katkı verebilirsek kendimizi mutlu hissederiz. Bu amaçla çalışacağız”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
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