Bigane kalmayalım

Cemal Bayındır/İstanbul

İçki, kumar, zina, sportoto, faiz, domuz yağından mamul dudak boyası kullanmak ve milli piyango da kumar kapsamına girer ve haramdır. Ve kumar oynayanın 40 gün ibadeti kabul edilmez. Şu halde dinim İslam ve kitabım Kur’an diyorsanız ve eğer gerçekten inanmışsanız, bu yasaklardan kaçınmak mecburiyetindesiniz. Emri bil ma’ruf ve nehyi anil münker farizasından istifade etmek istiyorsanız, bu yasakları yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Eğer cehennem yakıtı olmak istemiyorsanız İslami tesettüre riayet ediniz.

Bu fakiri pür kusur bilahaden bu farizayı yerine getirmek amacı çerçevesi içerisinde bu satırlarla ifade etmek istedim. Kul iradesini kullanmak mecburiyetindedir. Tesirini halk etmek ise Allah’a mahsustur. Saygılarımla arz ederim.