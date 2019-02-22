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Bigalı öğrenciler anız yakımı konulu proje hazırladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Şehitİbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri doğaya iyilik insana iyilik projesi kapsamında anız yakımı konulu proje hazırladı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:54
Bigalı öğrenciler anız yakımı konulu proje hazırladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Şehitİbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri doğaya iyilik insana iyilik projesi kapsamında anız yakımı konulu proje hazırladı.


Danışman Öğretmen Özden Cankara gözetiminde Sevdenur Acar ve Duygu Ergin Biga’nın Güleçköy ve Yeniçiftlik köylerine giderek köy kahvehanesinde vatandaşları anız yakımı konusundabilgilendirdi.


Okul Müdürü Şeyma Şahin, "Günümüzün en önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği denilince ilk akla gelen hava kirliliğidir. Bilindiği üzere Biga ülkemizde 119 köyü ile en fazla köye sahip ilçesidir. Dolayısıyla tarımla uğraşan insan sayısı oldukça fazladır. İlçemizde eylül ve aralık ayları arası hava kirliliği oranı oldukça yüksektir. Bizler ilçemizdeki hava kirliliğinin özellikle bu aylardaki artış sebebi olarak anız yakımı olduğunu gördük. Anız yakmanın çevreye, insanlara, canlılara etkilerini anlatmak için kolları sıvadık. Öncelikle İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, İlçe Müftlüğü ve Köy muhtarlıklarımız ile işbirliği yaparak köy kahvelerimizde bilgilendirme sunumları yaptık. Anız yakmanın canlılar ve insan sağlığı üzerine etkilerini anlatmaya çalıştık. Projemiz, anız yakımı sona erene kadardevam edecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:54
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