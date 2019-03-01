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Bigadiç’te süt dağıtımı devam ediyor

Bigadiç Belediyesi ‘Süt İç Sağlıklı Kal’ sloganı ile vatandaşlara süt ikramında bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 11:26
Bigadiç’te süt dağıtımı devam ediyor

Bigadiç Belediyesi ‘Süt İç Sağlıklı Kal’ sloganı ile vatandaşlara süt ikramında bulundu. Her ayın perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda yapılan süt dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Bigadiç’te süt günleri devam ediyor. Başkan İsmail Avcu Bigadiç’te kurulan pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bigadiç Belediyesi’nin çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı yetişip sağlıklı bir hayat sürmeleri ve bunu alışkanlık haline getirmeleri için düzenlediği kampanya için pazar yerinde süt dağıtımı gerçekleştirildi. Bigadiç Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı İsmail Avcu yaptığı açıklamada, "Şubat ayının son perşembesi yine pazar yerinde bulunan süt çeşmesinden sütümüzü akıtıyoruz. Bigadiç tarım ilçesi, Bigadiç hayvancılık merkezi. Dünyaya geldiğimizde ilk gıdamız olan sütü tanıtmak, sevdirmek. Gençlerimizi ve halkımızı gazlı içeceklerden uzaklaştırıp, çok besleyici ve sağlığımıza büyük katkısı olan bu sütü tanıtmak için bu faaliyete başladık. Bigadiç’te günde 300 ton süt üretimi olmaktadır. Bu sütün tanıtımını yapmak, Balıkesir’in ve Bigadiç’in Türkiyeyi doyuran il olduğunu bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Süt dağıtım faaliyetini 5 yıldır sürdürmekteyiz. Bugün halkımızla beraber oluyoruz ve sütü ve tarımımızı tanıtmak için böyle bir faaliyetin içindeyiz. İştirak eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Daha beyaz, daha berrak sütleri hep beraber içeceğiz" şeklinde konuştu.


Süt dağıtımında Bigadiç Ziraat Odası Başkanı Kanber Sabır da yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi ilçemizde süt üreticiliği çok yaygın. Büyükbaş hayvan sayısı 80 bin civarında, günlük süt üretimi 300 ton civarında. Bunu canlandırmak amacıyla halkımıza süt alışkanlığını kazandırmak ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla belediyemiz bu etkinliği düzenlemektedir" şeklinde konuştu.


Bigadiç Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı İsmail Avcu, pazar yerine gelen seçim otobüsünde vatandaşlarla buluşarak, onların dilek, temenni ve şikayetlerini dinledi. Ayrıca vatandaşlara naylonpoşet kullanımını azaltmaları için bez pazar çantaları dağıttı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:26
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