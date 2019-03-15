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Bigadiç’te demokrasi tarihinde ilk

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, alınan meclis kararlarının tamamı oy birliğiyle alındı.

15 Mart 2019 Cuma 13:56
Bigadiç’te demokrasi tarihinde ilk

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, alınan meclis kararlarının tamamı oy birliğiyle alındı.


Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve Belediye Meclis üyeleri, 2014-2019 yılları belediye meclisinin sonuncu toplantısını gerçekleştirildi. Avcu, burada yaptığı konuşmada, ’’Demokrasi tarihinde, ilçemizde alınan meclis kararlarının tamamı (320 Karar) oy birliği ile ilk defa bizim hizmet dönemimizde alınmıştır. Birlik ve beraberlik içinde ilçemize hizmet etmekten mutluluk duyduk. Hepinize göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantının bitiminde Avcu, meclis üyelerini teşekkür plaketi takdim etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:56
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