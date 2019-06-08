Bigadiç’te 81 yaşındaki Mustafa dede 6 aydır telefonunun çalmasını bekliyor

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, kırsal Okçular Mahallesi’nde oturan Mustafa Aktan’ın 6 ay önce arızalanan telefonu tamir edilmedi. Kalbinde pil olduğu için cep telefonu kullanmasının yasak olduğunu anlatan Aktan, telefon hattı tamir edilmediği için çok mağdur olduğunu söyledi.

İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki Okçular Mahallesi’nde oturan 81 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Mustafa Aktan, 6 ay önce arızalanan telefon hattını tamir ettirmek için çalmadık kapı bırakmadı. 6 aydır telefonunun çalmasını beklediğini anlatan Aktan, “Kalbimde pil olduğu için cep telefonu kullanamıyorum. Bu yüzden 0266 652 89 17 numaralı ev telefonu ile Almanya’da olan çocuklarım ve torunlarım ile görüşüyordum. Ancak ocak ayında arızalanan hattımız bugüne kadar tamir edilmedi. Defalarca Telekom’a başvurdum. Ancak 6 ay geçmesine rağmen telefon hattımız tamir edilmedi. Her ay 25 lira abonelik ücretini ödüyorum. Telefonunum tamir edilmesini istiyorum. 6 aydır telefonun çalmasını bekliyorum. Çocuklarım ve torunlarım ile görüşemiyorum. Çok mağdur oldum. Telefonumun bir an önce tamir edilmesini bekliyorum” dedi.