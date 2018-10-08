Bigadiç’ın nüfusu ne kadar? Bigadiç Belediye Başkanı ilçede neden seferberlik başlattı?

Bigadiç nerede ve nereye bağlı? Bigadiç nüfusu ne kadar? Bigadiç nüfusu neden en çok arananlar listesine girdi? Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede neden seferberlik başlattı? Bütün bu soruların cevabı haberimizde…

Balıkesir'de 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç ilçesi, Büyükşehir Meclisi'nde daha fazla temsil ve genel bütçeden daha fazla ödenek için 461 kişi arıyor. Hemşehrilerinden 461 tanesine, "ilçeye dönün" çağrısı yapan Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Seferberlik başlattık" dedi.

HEMŞEHRİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bigadiç Belediyesi, devlet bütçesinden daha fazla pay alabilmek ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde daha fazla temsil edilebilmesi için seferberlik başlattı. 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç'te 50 bin nüfusu tamamlamak için hemşehrilerine çağrıda bulunan Belediye Başkanı İsmail Avcu, 461 kişinin daha nüfusunu ilçeye alması gerektiğini söyledi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORLAR

50 binlik nüfusa 461 kişinin kaldığını belirten Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiçli olup da gerek Balıkesir'de, gerekse yurdun dört bir yanında yaşayan hemşehrilerine geri dönün çağrısında bulundu. Başkan Avcu, yıl sonuna kadar 50 bin nüfusa ulaşmayı umut ettiğini bildirdi.