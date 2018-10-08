0553 313 94 23

Bigadiç’ın nüfusu ne kadar? Bigadiç Belediye Başkanı ilçede neden seferberlik başlattı?

Bigadiç nerede ve nereye bağlı? Bigadiç nüfusu ne kadar? Bigadiç nüfusu neden en çok arananlar listesine girdi? Bigadiç Belediye Başkanıİsmail Avcu, ilçede neden seferberlik başlattı? Bütün bu soruların cevabı haberimizde…

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:46
Bigadiç’ın nüfusu ne kadar? Bigadiç Belediye Başkanı ilçede neden seferberlik başlattı?

Bigadiç nerede ve nereye bağlı? Bigadiç nüfusu ne kadar? Bigadiç nüfusu neden en çok arananlar listesine girdi? Bigadiç Belediye Başkanı  İsmail Avcu, ilçede neden seferberlik başlattı? Bütün bu soruların cevabı haberimizde…

Balıkesir'de 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç ilçesi, Büyükşehir Meclisi'nde daha fazla temsil ve genel bütçeden daha fazla ödenek için 461 kişi arıyor. Hemşehrilerinden 461 tanesine, "ilçeye dönün" çağrısı yapan Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Seferberlik başlattık" dedi.

HEMŞEHRİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bigadiç Belediyesi, devlet bütçesinden daha fazla pay alabilmek ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde daha fazla temsil edilebilmesi için seferberlik başlattı. 49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç'te 50 bin nüfusu tamamlamak için hemşehrilerine çağrıda bulunan Belediye Başkanı İsmail Avcu, 461 kişinin daha nüfusunu ilçeye alması gerektiğini söyledi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORLAR

50 binlik nüfusa 461 kişinin kaldığını belirten Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiçli olup da gerek Balıkesir'de, gerekse yurdun dört bir yanında yaşayan hemşehrilerine geri dönün çağrısında bulundu. Başkan Avcu, yıl sonuna kadar 50 bin nüfusa ulaşmayı umut ettiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:46
  1. Balıkesir
  2. bigadiç merkez
  3. balıkesir bigadiç belediyesi
  4. bigadiç nüfusu
  5. bigadiç harita
  6. bigadiç gezilecek yerler
  7. bigadiç haber
  8. bigadiç tarihi
  9. bigadiç nerede

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında açıkladı: Siyaseti bırakıyorum
    1. Canlı yayında açıkladı: Siyaseti..
    2. Aziz Kocaoğlu canlı yayında açıkladı:..
    3. Akıllı telefon odaklanmayı güçleştiriyor
    4. Aziz Kocaoğlu da CHP'den şikayetçi
    5. Düdüklü tencere kullanmanın püf..
    6. AK Partili gençler 'Gezici' Zakkum'un..
    7. Bilgisayar korsanı, zararlı yazılımdan..
    8. Çörek otu yağının faydaları saymakla..
    9. ATM'ye kopyalama düzeneği..
    10. Bigadiç Belediye Başkanı ilçede neden..
    11. ABD'den Cemal Kaşıkçı tepkisi: Ağır..
    12. Astımdan kurtulmak için stresten uzak..
    13. Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin..
    14. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    15. Klopp çok sert konuştu: Dünyanın en..
    16. Binali Yıldırım Laricani ile görüştü
    17. Geniz akıntısına ne iyi gelir?
    18. Avrupa seferlerinin yüzde 6,2'si..
    19. Emmanuel Adebayor'dan Fenerbahçe itirafı
    20. Erdoğan Macar Meclis Başkanıyla görüştü
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu