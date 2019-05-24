Biga’da zabıtadan toplu taşıma araçlarına denetim

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren özel toplu taşıma araçlarını denetlemeye başladı.

Biga Belediyesi Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk sağlamaları için şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, sigara içenler, yırtık, kirli döşeme ile faaliyette bulunanlar, araç temizliğini yapmayanlar, müşteriye kaba davranan, kılık kıyafeti bozuk olanlar, gereksiz klakson çalan ve tehlikeli araç kullananlar, çalıştığı hattı belirten hat yazısı, yan ve ön yazıları olmayanlar, fazla yolcu alanlar, orjinallerinin dışında aksesuar takanlar, ücret tarifesini, ilgili şikayet mercilerinin telefon numaralarını belirten levhayı asmayanlar, hakkında uyarı işlemi yapıldı.

Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, periyodik olarak habersiz şekilde yapılacak denetimler hakkında, “Denetimlerimiz vatandaşlarımızın huzur, güven ve rahat yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla devam edecek. Bu nedenle araç sahiplerinin cezai işleme maruz kalmamaları için daha duyarlı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız şehir içi minibüslerle ilgili 153 numaralı telefonları arayarak şikayetlerini bildirebilir” bilgileri verildi.