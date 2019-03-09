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Biga’da muhtar adayları bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın muhtar ve muhtar adayları bir araya geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:51
Biga’da muhtar adayları bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın muhtar ve muhtar adayları bir araya geldi.


Muhtarlar derneğinde düzenlenen toplantıya Gazikemal Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı LütfiyeKüçükbaşa, Çeltik köyü muhtarı ve muhtar adayı Ayşe Kurt, Çeşmealtı köyü muhtar adayı Sevilay Gündoğdu, Sakarya Mahallesi muhtar adayı Dilek Aydoğdu, Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı Türkan Ozgan, Hamdibey Mahalle muhtar adayları Gönül Etelik ve Çisem Özer katıldı.


Muhtarlar derneği başkanı Ayhan Ferah yaptığı konuşmada muhtar ve muhtar adayları ile tanışıp kaynaşmak amacı ile bir araya geldiklerini söyledi. Ferah, " Kazmalı, Yeniçiftlik, Akyaprak, Akpınar, Gemicikırı ve Gündoğdu köylerimizde kadın muhtar adaylarımız var. Her platformda kadınlarımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Bu seçim döneminde kadınmuhtarlar adaylarımız çoğaldı. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:51
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