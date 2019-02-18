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Biga’da iki motosiklet kafa kafaya girdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:03
Biga’da iki motosiklet kafa kafaya girdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre,Kocabaş çayı köprüsü altında seyir halindeki 17 KJ 329 plakalı motosiklet sürücüsü Halil Can Kurt çayın üzerinde bulunan küçük köprüden gelmekte olan 17 ML 027 plakalı motosiklet sürücüsü Celal El Hammadi ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülüleri kaskları olmadığı için başlarından yaralandı.


Yaralılar ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:03
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