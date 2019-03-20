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Biga’da iki bin fidan toprakla buluştu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Orman Haftası ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:12
Biga’da iki bin fidan toprakla buluştu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Orman Haftası ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yılı etkinlikleri kapsamında 2000 adet fıstık çamı 100 adet akasya fidanı dikimi gerçekleştirildi.


Biga’nın Bozlar köyü kavşağında Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlediği fidan dikimi törenine, Biga Kaymakam Mustafa Can, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz,Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy,İlçe Orman Müdürü İhsan Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Tören Saygı Duruşu,İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Biga Tevfik Emin Başarır Okul Müdürü Bayram Ali Dur, “Orman, sadece ağaç ve ağaççık topluluklarından ibaret değildir. Ormanlar ağaçları, havası, suyu, toprağı, ve diğer otsu odunsu bitkileri ile mikroorganizma ve hayvanlarla kendine özgübir ekolojik ve sosyal yararlar bakımından toplumların gelişmesinde, kalkınmasında, refahında ve sağlığında en büyük katkıyı sağlayan stratejik öneme sahip doğal kaynaklarımızdan biridir” dedi.


Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy ise, “Dünya Orman Günü nedeniyle Biga’da düzenlenen Orman Haftasına katılanlara teşekkür ediyorum, Çanakkale köylerimizin hemen hemen orman köylüsüdür diyerek orman haftası hayırlı olsun” dedi.


Kaymakam Mustafa Can, “Dünya Orman Günü hayırlı olmasını dileyerek, Orman Haftası ormancılarımıza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile ilkokul, ortaokul, liseler arası düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Daha sonra fidan dikim ile ilgili bilgi verilmesinin ardından 5 hektar alana 2000 adet fıstık çamı 100 adet akasya fidanı dikimi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:12
  1. doğa

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