0553 313 94 23

Biga’da el emeği sergi

Biga Belediyesi tarafından açılan kurslarda üretilen el emeği çalışmaları sergilendi.

10 Mart 2019 Pazar 14:54
Biga’da el emeği sergi

Biga Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde açılan kurslarda üretilen el emeğinden oluşan çalışmalar sergilendi. Sergi açılışına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, kurs öğretmenleri ile kursiyerler katıldı. Başkan Işık açılışta yaptığı konuşmasında: "kursiyerlerimizin yapmış oldukları çalışmalar iki gün süresince sergilenecek. Atatürk Kültür Merkezi kursiyerlerimiz sayesinde yaşayan canlı bir merkez halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezimiz kursiyerlerimize yetmemeye başladı. İnşallah ikinci dönemimizde bilgi evlerimizde de çalışmalarımız genişleyerek Atatürk Kültür Merkezimizi destekler vaziyette çalışmalarımız devam edecek" dedi. Açılışın ardından kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmalar gezildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:54
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis, su sayacı çalan hırsızı yakaladı
    1. Polis, su sayacı çalan hırsızı yakaladı
    2. AK Parti Alifuatpaşa seçim irtibat..
    3. Nilüfer’de tiyatro zamanı
    4. AK Parti'nin Adana mitingi
    5. Kastamonu’da gerçekleştirilen özel..
    6. Sempatik dededen gençlere altın öğüt
    7. ADASU HES nehrini temizliyor
    8. Nişantaşı Üniversitesi'nden "Kadının..
    9. Büyükşehir’den çiftçiye yılda 7 Milyon..
    10. İnönü Caddesine alternatif yolda sona..
    11. Başkan Alemdar: Serdivan’daki birlik..
    12. Esed rejimi 8 yıl sonra aynı yerde..
    13. ’La Fonten Orman Mahkemesinde’..
    14. MHP’li kadınlardan Kadınlar Gününe..
    15. Kadınlar günü etkinlikleri söyleşi ve..
    16. Çocuğu boks makinesi yerine koyup..
    17. BBP'den ÖTV açıklaması: Özel..
    18. Arapça şarkı ve şiir okuma yarışması..
    19. Mehmet Özhaseki'nden Bay Kemal'a..
    20. İBB son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz..
    21. Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı! 1..
    22. Kiraladığı aracı yakan adam gözaltında
    23. "Bunlar Bremen Mızıkacıları ittifakı"
    24. TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkarigücü: 4 -..
    25. Binali Yıldırım, Erdoğan’la nasıl..
    26. Heyelan iş makinelerini yuttu
    27. "Sosyal medyada yalan içeriğin oranı..
    28. Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde..
    29. Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık..
    30. Oğuzlar’da seçim çalışmaları
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor