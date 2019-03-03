Biga’da Çerkezler kahvaltıda buluştu Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kafkas Kültür Derneği’nin geleneksel kahvaltısı dernek binasında yapıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kafkas Kültür Derneği’nin geleneksel kahvaltısı dernek binasında yapıldı.

Dernek Başkanı Harun Şiren her ayın ilk pazar sabahı kahvaltıda bir araya gelerek sohbet ettiklerini söyledi. Şiren, "Dernek üyelerimizin arasında birlik ve beraberliğin arttırılması ve yeni yetişen gençlerin gelenek ve göreneklerine göre yetişmeleri amacıyla bir araya geliyoruz. Kültür geçmiştir, kültür bugündür, kültür yarındır. Kültür bizim örfümüz, ananemiz, geleneklerimizdir. Bu güzel birlikteliği sağlamaktan mutluluk duymaktayım. Tük katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra çalınan akordeon eşliğinde müzik dinletisi ve gösterileri yapıldı.

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